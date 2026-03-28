Detingut a Barcelona per estafar més de 5.200 euros fent-se passar per agent immobiliari

BARCELONA 28 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut 'in fraganti' a un home de 21 anys a Barcelona per dos delictes d'estafa per valor de més de 5.200 euros fent-se passar per agent comercial d'una empresa de compravenda d'immobles.
Segons ha informat el cos en un comunicat aquest dissabte, l'home va ser detingut al passeig de Verdum de Barcelona, no comptava amb antecedents penals i va passar a disposició judicial el passat 24 de març.
El detingut contactava amb persones amb necessitats d'habitatge fent-se passar per agent comercial i disposava d'un perfil a xarxes socials on pujava i compartia ofertes de pisos i cases que, suposadament, tenia en cartera.
Oferia habitatges a preus assequibles fora de mercat i ensenyava fotografies i videos a les víctimes, i si aquestes sol·licitaven veure els pisos buscava pretextos per no ensenyar-los.
L'home demanava una paga i senyal que podia oscil·lar entre els 1.000 i 2.000 euros en concepte de reserva i, una vegada els tenia, trencava relació amb les víctimes, una forma d'operar mitjançant la qual va estafar 4.000 euros a dues víctimes al barri de Nou Barris de Barcelona i 1.200 euros a una altra víctima a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).