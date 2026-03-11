Detingut a Barcelona un lladre multireincident per 7 furts a turistes

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, en el marc del Pla Kanpai, van detenir el 3 de març un lladre persistent de 33 anys per presumptament cometre, com a mínim, set furts a turistes, a qui robava a través del mètode de la taca, que consisteix a distreure les víctimes tacant-les o provocant una conversa en demanar-lis una fotografia.
Els investigadors han confirmat que l'autor, que acumula 27 detencions per fets de la mateixa naturalesa i modus operandi, actuava en grup i ho feia en establiments comercials i hotels de Barcelona entre desembre i aquest febrer, informa la policia catalana en un comunicat aquest dimecres.
Després de generar una distracció, els autors aprofitaven per robar les bosses de mà dels turistes, i en total poden haver robat més de 2.000 euros en efectiu, documentació i targetes de crèdit, a més d'altres objectes valorats en més de 14.000 euros.
Els fets succeïen als districtes barcelonins de Sants-Montjuïc, Eixample, Ciutat Vella i les Corts.
El detingut va passar a disposició judicial el 5 de març i la investigació continua oberta perquè no es descarten més detencions.