Detingut a Barcelona un lladre multireincident després de ser reduït amb una pistola Taser

BARCELONA 28 des. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a la nit un lladre multireincident, amb vint antecedents policials i una ordre de detenció, després d'haver-lo hagut de reduir amb un tret d'una pistola Taser per mostrar resistència.

Segons informen els Mossos a Europa Press, la detenció es va produir cap a les 22.30 hores al carrer Pescadors amb avinguda Joan de Borbó, al barri de la Barceloneta, on la policia catalana duia a terme un dispositiu de patrullatge.

Els efectius van reconèixer l'home, de complexió forta i d'uns dos metres d'altura, que es va resistir a ser emmanillat, per la qual cosa es va activar el servei de contenció, permetent així l'ús de la pistola Taser per reduir-lo.

Per protocol, l'home va ser examinat pel personal del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) per descartar lesions per la descàrrega elèctrica, i, tot seguit, es va procedir a la seva detenció.

Els Mossos d'Esquadra van utilitzar per primera vegada les pistoles Taser el 2018 i la Guàrdia Urbana de Barcelona disposarà d'aquestes armes a finals de la primavera de 2025.