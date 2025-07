Detingut a Barcelona un líder de Deport Them Now, el grup ultra que incita a l'odi a Torre Pacheco

MADRID 15 jul. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut a Mataró (Barcelona) per la seva presumpta participació en un delicte d'incitació a l'odi un líder del grup ultra Deport Them Now UE, el mateix moviment que que va difondre la setmana passada per les xarxes socials el comunicat que incitava a organitzar una "cacera" d'immigrants a Torre Pacheco (Múrcia).

Segons ha informat el Ministeri d'Interior, el detingut respon a les inicials C.L.F. i està acusat d'exercir tasques de direcció dins el moviment de caràcter supremacista xenòfob Deport Them Now UE (Deporteu-los ara).

A més a més, s'ha tancat l'accés al canal de Telegram en què Deport Them Now UE difon els comunicats d'incitació a l'odi.

L'arrest es va produir dilluns a la tarda en una investigació de la Guàrdia Civil contra aquest moviment que la setmana passada va difondre per les xarxes un comunicat en el qual incitava greument a organitzar una "cacera" contra el col·lectiu magrebí a la localitat murciana.

En aquest context, la Guàrdia Civil ha executat aquest dimarts una diligència d'entrada i escorcoll a l'habitatge del detingut a Mataró (Barcelona), que ha conclòs amb la confiscació de dos ordinadors per analitzar-los.

Les investigacions són coordinades pel jutjat d'instrucció 4 de San Javier (Múrcia) i també per la Fiscalia Delegada en matèria de Delictes d'Odi d'aquesta comunitat autònoma.