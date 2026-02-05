Detingut a Barcelona l'"assassí més buscat" a Sèrbia per matar un esportista amb 30 punyalades

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut l'"assassí més buscat" a Sèrbia pel presumpte homicidi d'un esportista, el qual va matar amb 30 punyalades a Belgrad, informa el cos en un missatge a X recollit per Europa Press.
Segons ha avançat 'La Nueva España', feia gairebé dos anys que estava amagat després d'apunyalar un altre home el 25 de febrer del 2024, i el Grup de Localització de Fugitius i la Brigada de Policia Judicial el van poder arrestar a la zona del Gòtic de la capital catalana.
Concretament, segons el mitjà, s'allotjava en un pis turístic i els agents el van poder detenir després d'una intensa persecució pels carrers del barri barceloní.