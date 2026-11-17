GIRONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 26 anys al districte de Sants-Montjuïc com a presumpte autor de 3 robatoris de cadenes d'or i rellotges a Barcelona, Girona i Cerdanyola del Vallès (Barcelona) a persones grans i vulnerables, informen en un comunicat aquest dimarts.
La investigació va començar el 17 de juny, després que assaltessin una dona de 87 anys al seu portal, al districte de Nou Barris de Barcelona, per robar-li el rellotge.
El 14 d'agost una dona de 76 anys sortia d'un establiment de Girona i li van sostreure tres cadenes d'or, mentre que el 17 d'agost van assaltar a Cerdanyola una dona de 88 per robar-li una cadena i li van provocar lesions.
En aquella ocasió, diverses persones van retenir l'autor fins que van arribar els Mossos, que el van detenir, un arrest que ha estat clau per relacionar-lo amb la resta de robatoris.
Després d'analitzar les imatges de les càmeres de seguretat dels portals i establiments de la zona, els Mossos conclouen que l'autor seleccionava gent gran --principalment dones-- amb objectes de valor a la vista, les seguia fins a llocs més amagats, per evitar que les poguessin auxiliar, i les assaltava.