Detingut a Barcelona un home buscat a Rússia per homicidi i tinença d'armes

BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres en un hotel del districte de Sant Martí de Barcelona un home buscat per les autoritats de Rússia per presumptes delictes d'homicidi dolós, tinença d'armes i explosius, a més de per robatori amb violència, segons ha avançat 'El Caso' i confirmen fonts de la policia catalana a Europa Press.
Els delictes es van cometre fa més de 8 anys a Rússia i al detingut li constava una ordre internacional de detenció, per la qual cosa aquest dimecres es va activar un dispositiu especial per detenir-lo.
Està previst que sigui posat a disposició de l'Audiència Nacional.