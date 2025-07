Detingut un fugitiu del Pakistan per 22 delictes d'assassinat, terrorisme i extorsió

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 26 de juny a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) un home de 31 anys, fugitiu del Pakistan per 22 delictes d'assassinat, terrorisme i extorsió, segons ha informat la policia catalana aquest dijous en un comunicat.

Les autoritats pakistaneses van emetre l'agost del 2020 una ordre internacional de detenció per 3 delictes d'assassinat, 4 intents d'assassinat, 11 per la llei antiterrorista del Pakistan i 4 per extorsió i amenaces de mort.

Els agents van identificar l'home i el van detenir en sortir del seu domicili a la localitat acompanyat d'un altre home, i el 27 de juny el detingut va passar a disposició de l'Audiència Nacional.