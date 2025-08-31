Detingut a Barcelona un fugit de la justícia italiana inclòs entre els més perillosos

ALACANT 31 ago. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil, en col·laboració amb els Carabinieri d'Itàlia, ha detingut a Barcelona un home fugit de la justícia italiana, pròfug des de 2023 i amb causes penals pendents, inclòs en la llista dels més perillosos i resident a la província d'Alacant sota identitat falsa, informa en un comunicat aquest diumenge.
Estava acusat de liderar una organització criminal de caràcter mafiós dedicada al tràfic de drogues a gran escala i a l'extorsió, a més del tràfic il·legal d'armes i explosius.
Tenia una Ordre Europea de Detenció i Lliurament (OEDE) per a la seva localització i arrest emesa per les autoritats italianes el desembre.
El Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina dels Carabinieri va determinar que, després d'haver estat reclamat per les autoritats italianes, va abandonar Itàlia per trobar refugi a Espanya i assentar-s'hi per evitar una detenció.
La unitat italiana encarregada de la investigació va contactar amb la Guàrdia Civil per unir forces i fer una investigació conjunta centrada a localitzar-lo.
Després de mesos de treball, els investigadors de l'Equip de Fugits de la Justícia de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil van situar el fugit a la província d'Alacant, on residia amb el seu nucli familiar més estret sota una identitat falsa.
Es van fer operatius a Espanya i a Itàlia per estudiar el seu entorn i es va poder esbrinar que freqüentava Barcelona, on s'ocupava d'afers quotidians i de la seva vida personal, ha agregat la Benemérita.
Els investigadors de la Guàrdia Civil van establir diversos operatius a la capital catalana per a la localització de l'individu, fins que va ser detingut.
En el moment de la detenció, els investigadors van trobar entre els seus efectes les identitats falses que feia servir per evitar el control policial, diners en efectiu i altres efectes de valor, com rellotges d'alta gamma i peces d'or.
També van trobar telèfons mòbils i targetes de telefonia que facilitaven les seves comunicacions, tant a Espanya com a Itàlia.
El van posar a disposició del Jutjat Central d'Instrucció en funcions de guàrdia, a l'espera de resoldre's el procediment de lliurament a les autoritats italianes per al seu enjudiciament en aquest país.
La Guàrdia Civil ha explicat que, gràcies a la cooperació policial internacional i les vies d'enllaç existents, l'Equip de Fugits de la Justícia de la Unitat Central Operativa va prendre les regnes de la investigació amb els seus homòlegs italians i es va aconseguir detenir a aquest individu aquest mes d'agost a Barcelona.
L'operatiu conjunt que va posar fi a la fugida estava format per agents de l'Equip de Fugits de la Justícia de la Unitat Central Operativa, membres de Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya i agents del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina dels Carabinieri.