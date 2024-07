Detingut a Barcelona un dels fugitius més buscats per Itàlia, proper a la "Camorra Romana"

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un dels fugitius més buscats per les autoritats italianes, que figura com una persona propera a l'anomenada "Camorra Romana".

A l'arrestat li constava una Ordre Europea de Detenció i Lliurament emesa per les autoritats italianes i havia estat condemnat a presó per tràfic de grans quantitats d'estupefaents, en concret cocaïna, haixix i marihuana entre Espanya i Itàlia, segons ha informat aquest dissabte la policia en un comunicat.

La investigació es va iniciar quan les autoritats italianes van comunicar la fugida del pròfug, que apareixia en la llista italiana dels "fugitius perillosos", i que es podia trobar a Espanya.

Es va tenir coneixement que persones properes a l'arrestat podien agafar un vol des de França fins a la ciutat de Barcelona per trobar-se amb el reclamat, per la qual cosa immediatament es va establir un dispositiu de vigilància i seguiment per cobrir l'arribada a l'aeroport.

Després de la seva arribada, aquestes persones van agafar un taxi i es va iniciar un seguiment a través del qual es va detectar que una altra persona els donava instruccions per telèfon, però es va aconseguir continuar amb el seguiment fins a la perifèria de la ciutat de Barcelona, on es va detenir el fugitiu.