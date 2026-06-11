Detingut a Banyoles (Girona) per dos robatoris en una botiga i un pavelló esportiu

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Banyoles (Girona) un home de 45 anys per dos presumptes robatoris en una botiga i un pavelló esportiu, on va intimidar un dels treballadors amb un ganivet quan va provar de retenir-lo en portar-se roba de l'esabliment, informen en un comunicat aquest dijous.
El primer robatori es va produir l'1 de juny cap a les 18.00 a la botiga, d'on va provar d'endur-se peces de roba, i el segon va ser el dia 3 a la matinada, quan el lladre va accedir a les instal·lacions esportives de Porqueres (Girona), on va escalar per una finestra que era oberta i es va endur quatre ordinadors i diners en efectiu.
Els agents van localitzar el material informàtic amagat a la jonquera d'un descampat prop del pavelló, per la qual cosa va ser detingut dimecres i ha passat a disposició judicial aquest dijous.