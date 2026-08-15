Detingut en el Baix Empordà (Girona) per sostreure un turisme, canviar les plaques i furtar objectes

GIRONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir el 10 i 11 d'agost a Palamós i la Bisbal d'Empordà, a la comarca del Baix Empordà (Girona), un home de 35 anys per sostreure un turisme, canviar-li les plaques per unes robades i furtar objectes, informen en un comunicat aquest dissabte.
L'arrestat, al que se'l considera presumpte autor de 4 delictes de robatori amb força interior de vehicle i un delicte de furt interior de vehicle, se li imputa també el robatori d'un turisme, el furt de les matrícules d'un cotxe i un delicte de falsificació de document públic.
El matí del 10 d'agost agents de la comissaria de la Bisbal van rebre l'avís d'una empresa de vehicles de lloguer alertant-los que els havien sostret un turisme de la seva flota a Barcelona i que en aquell moment mostrava la seva posició a Palamós.
Agents de paisà es van dirigir fins a l'aparcament públic del carrer Balmes i van localitzar un turisme del mateix model i color però que no li corresponien les plaques de la seva matriculació; passades una hores, van interceptar i identificar un home que es dirigia al cotxe i en el registre del vehicle van localitzar "una gran quantitat d'objectes i documentació a nom de terceres persones".
El dia de després de la detenció, els Mossos van resoldre l'autoria de més delictes, tres d'ells comesos a Platja d'Aro --on va sostreure els objectes localitzats al cotxe i la clau d'un turisme--; a més, es va poder saber que l'home havia furtat dues plaques de matrícula d'un turisme a Sant Adrià de Besòs (Barcelona) i se les havia canviat al vehicle localitzat pels agents.
L'arrestat, amb antecedents, va passar a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà el 12 d'agost.