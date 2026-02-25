Detingut a Badalona (Barcelona) per comprar 19 mòbils robats i acumular-los al seu domicili

BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 18 de febrer a Badalona (Barcelona) un home de 44 anys per presumptament comprar 19 telèfons mòbils a lladres que els acabaven de robar per formatejar-los a casa seva, on també guardava un matxet, una pistola, 65 grams de marihuana, 47 d'haixix, reactius d'or i més de 23.000 euros en efectiu.
Durant la investigació, els agents van localitzar els terminals en un pis concret, per la qual cosa van practicar una entrada i escorcoll per detenir-lo, informa la policia catalana en un comunicat aquest dimecres.
Finalment, també van denunciar penalment la seva parella pels mateixos fets, i el detingut va passar a disposició judicial el 20 de febrer.