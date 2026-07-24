Detingut a Badajoz un home amb més de 150 detencions que havia fugit de la presó de Tarragona

TARRAGONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, ha detingut a Villanueva de la Serena (Badajoz) un fugitiu que s'havia escapat de la presó Mas d'Enric de Tarragona, i que acumulava més de 150 detencions.
Tenia 12 reclamacions judicials per diversos delictes, com agressió sexual, robatori amb força, conducció temerària, amenaces i violència de gènere, informen els dos cossos policials aquest divendres en un comunicat conjunt.
Després de fugir de la presó de Tarragona, es va ocultar en un habitatge familiar en una finca de cultiu de Villanueva de la Serena, on viuen la seva mare i el seu germà.
Quan els agents van descobrir que la família resideix a la localitat, van esbrinar que el nucli proper de l'home anava molt sovint a una finca de cultiu.
La policia va observar que el fugitiu sortia de la finca en un vehicle, per la qual cosa el va detenir en una benzinera de la zona: l'home es va resistir i va provocar lesions lleus a un dels agents.