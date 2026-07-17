Detingut a Arenys (Barcelona) per robar canonades de gas natural per vendre'n el coure

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns un home a Arenys de Mar (Barcelona) que presumptament robava canonades de gas natural per vendre'n el coure, informen en un comunicat aquest divendres.
L'home accedia als comptadors dels habitatges on tancava el subministrament de gas per treballar amb seguretat i tallava les canonades per posteriorment vendre-les per diverses quantitats de diners.
La detenció es va produir després que la policia local de Malgrat de Mar (Barcelona) arrestés l'home per uns fets similars als denunciats, per la qual cosa la Unitat d'Investigació de la comissaria d'Arenys el va poder identificar gràcies a aquesta informació.
De fet, se'l relaciona amb cinc robatoris a l'Eixample de Barcelona l'agost del 2025.
El delinqüent està acusat d'un delicte continuat de robatori amb força a banda d'un altre delicte continuat per la interrupció de subministraments bàsics, per la qual cosa va passar a disposició judicial dimarts.