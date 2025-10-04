Un detingut aquest dissabte a migdia a Barcelona per trencar vidres en la manifestació per Gaza

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona durant la manifestació d'aquest dissabte a migdia a Barcelona en suport a Gaza, per trencar vidres d'un establiment.
Unes 70.000 persones segons l'Ajuntament de Barcelona i 300.000 segons els convocants (Prou Complicitat amb Israel) s'han manifestat per demanar la fi del comerç d'armes i relacions amb Israel.
Durant la tarda s'ha organitzat una segona marxa per Gaza al centre de Barcelona i un grup de manifestants ha atacat locals de marques internacionals reivindicant el boicot a Israel.