Un detingut en aparèixer un cadàver a Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

BARCELONA 20 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte un home de 24 anys presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre home a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), el cadàver del qual ha aparegut a primera hora del matí.
Els agents investiguen la mort d'un home que presentava signes de violència, després de rebre un avís sobre les 7.30 alertant que operaris de neteja de l'Ajuntament havien trobat un cadàver a la via pública, informa Mossos en un comunicat.
Patrulles de seguretat ciutadana i del cos d'investigació dels Mossos s'hi han desplaçat i, amb la col·laboració de la Policia Local, han detingut el presumpte autor.
La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Sud s'ha fet càrrec de la investigació.
Els Mossos d'Esquadra mantenen sota secret la investigació.