Detingut a Amposta (Tarragona) per amenaçar i ferir la dependenta d'un supermercat

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge a Amposta (Tarragona) un jove de 20 anys que presumptament va amenaçar i va lesionar amb una arma blanca la dependenta d'un negoci del municipi, que va resultar ferida lleu.
Segons expliquen fonts policials a Europa Press, els fets es van produir diumenge cap a les 10 hores quan diversos testimonis van alertar que hi havia un home que va entrar a dos supermercats amenaçant les dependentes.
El detingut ha passat aquest dilluns a disposició de la plaça 3 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància d'Amposta (Tarragona), en funcions de guàrdia, i la magistrada n'ha acordat la llibertat provisional amb l'obligació de personar-se al jutjat sempre que se li requereixi, i la causa està oberta per un delicte d'amenaces.