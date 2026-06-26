Actualitzat 26/06/2026 12:26

Un detingut amb arma blanca en una platja de Sitges després de ferir la seva mare

Archivo - Un vehicle dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres al matí un home que duia una arma blanca, després de ferir la seva mare a Sitges (Barcelona) i fugir llançant-se a l'aigua a la platja de Sant Sebastià.

Els serveis marítims i els Bombers de la Generalitat s'han activat per interceptar l'home, i la platja ha quedat tancada al públic, han informat els Mossos a Europa Press.

Es tracta d'un jove amb un trastorn mental que, després de ser detingut, han traslladat a un centre hospitalari, i també han hospitalitzat la seva mare.

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