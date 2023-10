Un detingut amb 68 antecedents per la seva presumpta relació amb 21 robatoris a comerços de Barcelona

BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 2 d'octubre un home amb 68 antecedents policials per la seva presumpta relació amb 21 robatoris amb força a diferents comerços de Barcelona entre juny i setembre.

Segons informa el cos policial aquest dissabte en un comunicat, l'home actuava sobretot a hotels, restaurants i farmàcies dels districtes de Ciutat Vella i l'Eixample.

El lladre "adaptava la seva metodologia delictiva en funció del lloc on robava" i forçava portes per accedir a àrees privades on buscava objectes de valor i diners.

En dues ocasions va ser sorprès pels residents i va fugir, i acostumava a robar aparells electrònics, ordinadors portàtils, rellotges de luxe i bosses de mà.

El detingut va passar a disposició judicial el 4 d'octubre davant el jutjat d'instrucció número 6 de Barcelona.