Detingut un altre menor per la seva presumpta vinculació amb Blocus

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un altre menor per la seva presumpta relació amb els canals de difusió de Blocus i per participar activament en la convocatòria del passat 24 d'octubre a Barcelona, quan van ser detingudes 133 persones.
Segons ha informat la policia catalana en un comunicat aquest divendres, la detenció s'ha fet a la comarca del Vallès Occidental (Barcelona) després que les investigacions hagin identificat un perfil de TikTok i diversos grups de missatgeria instantània que es van utilitzar per difondre la convocatòria i coordinar-ne el seguiment.
Els investigadors creuen que el menor podria haver mantingut una participació activa en aquests canals, contribuint a la promoció de la mobilització i a la difusió de continguts que hi estaven relacionats.
Així mateix, els Mossos van constatar que el perfil analitzat no només va participar en la convocatòria del dia 24, sinó que posteriorment també va promoure i instar a la participació en altres mobilitzacions a Barcelona, concretament en la convocada el dia 31 d'octubre, si bé no es van produir aldarulls ni detencions rellevants.
Les diligències s'han remès a la Fiscalia de Menors de Barcelona i la investigació continua oberta ja que no es descarten més detencions.
Amb aquesta, ja són 10 les detencions vinculades amb Blocus.