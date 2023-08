Detingut a Albinyana (Tarragona) per presumptament robar dos mòbils i dos patinets a menors

TARRAGONA, 7 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Albinyana (Tarragona) a un home de 38 anys que presumptament va robar dos telèfons i dos patinets elèctrics a menors intimidant-los.

En un comunicat aquest dilluns, han explicat que li atribueixen presumptament quatre delictes de robatori amb violència, un de robatori amb força en domicili i un de detenció il·legal, perquè a un menor el va retenir durant uns 45 minuts obligant-lo a anar a diferents comerços per intentar retirar diners de la targeta de crèdit.

Els robatoris van ser entre el 8 de juliol i el 5 d'agost a Santa Oliva i el Vendrell (Tarragona), i totes les vegades l'home fingia que tenia una urgència i no portava mòbil, per la qual cosa demanava als menors que li prestessin el seu per fer una trucada.

Si li deien que no, l'home "no dubtava a exercir intimidació i amenaces físiques", i quan el menor finalment accedia a prestar-li el telèfon aprofitava per emportar-se'l o prendre'ls el patinet i fugir.

Els Mossos han comprovat que "a mesura que tenia èxit en els seus robatoris el detingut anava incrementant el seu nivell de violència", fins arribar a retenir a un menor per intentar aconseguir diners de la seva targeta, i han afegit que els menors es van veure especialment intimidats per la diferència d'edat i perquè l'home semblava anar drogat o amb síndrome d'abstinència.