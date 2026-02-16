Detingut a Alacant després d'agredir i deixar molt greus a mare i filla a Calella (Barcelona) al gener

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Policia Local d'Onil (Alacant) i de la Guàrdia Civil van detenir aquest dissabte al presumpte agressor de 24 anys que va deixar en estat molt greu a una mare i la seva filla --que era la seva exparella-- en un domicili de Calella (Barcelona) el passat 8 de gener; ambdues van ser traslladades a l'hospital, on la filla encara segueix ingressada.
Segons informen els Mossos d'Esquadra en un comunicat aquest dilluns, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) va assumir la investigació i va identificar a l'home com a presumpte autor dels fets, i després d'establir un dispositiu per detenir-lo, el sospitós s'havia escapolit, per la qual cosa es va emetre una ordre de crida i cerca.
La policia local d'Onil el va poder identificar i el van detenir després de comprovar l'ordre de detenció judicial vigent en relació amb una doble temptativa d'homicidi.
L'home està a l'espera de ser traslladat a Catalunya i passar a la disposició del jutjat d'Arenys (Barcelona), que porta la causa.
L'agressió es va produir sobre les 15 hores a l'interior del domicili familiar, on van acudir dotacions de la policia catalana i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van traslladar d'urgència a ambdues dones a un centre hospitalari.