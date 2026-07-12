Detingut a Agullana (Girona) un camioner per llançar una burilla i infringir una ordre judicial

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 12 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Agullana (Girona) a un camioner de 52 anys per presumptament llançar una burilla encesa des de la finestra del seu vehicle i per infringir una ordre judicial d'allunyament d'una dona amb la qual viatjava, segons han informat fonts policials a Europa Press.
Els fets van ocórrer dimecres passat, quan un bomber fora de servei va alertar a la policia després de veure com el conductor llançava una burilla encesa des del camió quan circulava per l'AP-7, i els agents van localitzar el vehicle a l'N-II, on van denunciar a l'home amb una multa de 500 euros i la retirada de sis punts del carnet.
En identificar als ocupants, els Mossos van comprovar que el conductor tenia una ordre d'allunyament per violència de gènere dictada per un jutjat de Benidorm (Alacant) respecte a la dona que viatjava amb ell, per la qual cosa va ser detingut per infringir l'ordre.