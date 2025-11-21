Detingut un agressor sexual que no va tornar a Lledoners després d'un permís a l'agost

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 11 de novembre a Barcelona un agressor sexual de 39 anys que no va reingressar al centre penitenciari de Lledoners (Barcelona) després de rebre un permís a l'agost, informen en un comunicat aquest divendres.
L'home complia una condemna de 16 anys per agressió sexual a dues persones el 2015 i la policia catalana va obrir una investigació que va permetre constatar que l'intern s'amagava a pisos de familiars i coneguts del districte barceloní de Ciutat Vella, on sovint canviava d'habitatge per evitar ser detectat.
Finalment, un ampli dispositiu policial va permetre localitzar-lo i detenir-lo quan era prop del barri de la Barceloneta.