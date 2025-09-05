Detingut un agressor sexual que assaltava les víctimes disfressat per no ser identificat

Va agredir dues dones a Gavà (Barcelona) fent servir gorro, barba, ulleres i bigoti postissos
BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
Els Mossos d'Esquadra van detenir un home a Castelldefels (Barcelona) com a presumpte autor de dos delictes d'agressió sexual amb violència i intimidació que assaltava les víctimes disfressat per no ser identificat, han informat aquest divendres en un comunicat.
El detingut està relacionat amb dues agressions a Gavà (Barcelona) el gener del 2025 i l'octubre del 2024, i feia servir gorro, perruca, ulleres i bigoti postissos en les agressions.
La policia va tenir constància l'octubre del 2024 d'una agressió sexual amb violència i intimidació a la via pública a una dona, que va amenaçar amb una arma blanca i va patir lesions a les mans i els braços, i la qual va descriure l'home de manera "molt acurada" destacant que duia barba, bigoti i ulleres de pasta.
L'Àrea Central de Violències Sexuals de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos va assumir la investigació dels fets i va tenir coneixement, el gener del 2025, d'una nova agressió sexual a Gavà, en la qual l'agressor va fer servir una arma blanca i una de foc, i va immobilitzar la víctima.
En la descripció de l'autor, va coincidir a assenyalar que tenia barba, bigoti, i unes ulleres de pasta grosses, probablement falses, per la qual cosa els Mossos van determinar que es tractava del mateix autor, i van treballar amb la hipòtesi que era "un autor serial i era molt probable que pogués cometre una nova agressió".
"ALTAMENT PERILLÓS"
La detenció es va dur a terme després d'identificar-lo en un dels dispositius de vigilància a la zona on s'havien produït les agressions, en què es va identificar un home amb gorra i ulleres en actitud sospitosa, i el van poder relacionar objectivament amb els fets investigats.
Segons la policia, l'actuació violenta i el modus operandi perfeccionat i poc habitual, a més de la repetició dels fets, definien el sospitós "com un perfil d'agressor sexual serial singular i altament perillós".
A més del delicte d'agressió sexual amb violència i intimidació, se li atribueixen presumptament dos delictes de lesió, de tinença d'armes i de robatori amb violència i intimidació.
Els Mossos han fet un acompanyament a les dues víctimes "durant tot el procés policial i judicial".