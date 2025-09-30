Detingut a la C-58 a Montcada i Reixac (Barcelona) per "avançaments antireglamentaris"

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts cap a les 12.40 hores un conductor a la C-58 a l'altura de Montcada i Reixac (Barcelona) per "avançaments antireglamentaris" i no obeir les indicacions dels agents per aturar-se, informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
El conductor ha dut a terme un canvi de sentit contra direcció al carril bus-VAO --tallat en tots dos sentits-- de la via i ha impactat contra un vehicle policial, accident en el qual també ha estat implicat un altre cotxe.
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que l'accident ha provocat retencions de fins a 4 quilòmetres a la C-58 cap a Barcelona i 2 fins a Sabadell (Barcelona), ja que s'han hagut de tallar dos carrils en direcció a la capital catalana.