Detingudes tres persones per presumptament estafar gent gran a caixers automàtics

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut dues dones i un home a Barcelona per presumptament estafar gent gran a caixers automàtics, segons un comunicat d'aquest dimarts.

Els detinguts actuaven col·locant-se al costat de la víctima quan anava a un caixer per veure el codi PIN que introduïa i, un cop vist, un altre dels detinguts llançava un bitllet a terra i deien a la víctima que era seu i li havia caigut.

En aquell moment, la primera persona s'encarregava de retirar la targeta del caixer i endur-se-la, mentre que una tercera persona s'encarregava de vigilar l'entorn.

La víctima, després de tornar al caixer, pensava que s'havia quedat amb la targeta, i mentre feia el tràmit amb el banc, els autors treien els diners en un caixer de la zona.

INVESTIGACIÓ

Els cossos policials van obrir la investigació, que continua oberta, al juny a partir de la denúncia d'una víctima que sostenia que "uns desconeguts s'havien apoderat de la seva targeta bancària en el moment menys pensat" i havien retirat 2.600 euros en altres caixers.

Els detinguts, que es vestien amb ulleres de sol, mascaretes, gorres i mocadors al cap per no ser reconeguts, tenen múltiples antecedents policials per delictes contra el patrimoni, segons la policia.