Detingudes tres persones per dirigir un punt de venda de drogues en un pis de Figueres

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat dos homes, de 41 i 51 anys, i una dona de 45 anys per dirigir un punt de venda de drogues en un domicili de Figueres (Girona).
La investigació, que va començar el passat mes d'abril per sospites que podia ser un lloc de compravenda reiterada de substàncies, va acabar amb l'entrada i escorcoll dels agents dimarts passat, on van identificar els sospitosos, informa la policia catalana en un comunicat.
També es van intervenir 210 grams de cabdells de marihuana, 19 grams de cocaïna, 13 grams d'haixix, 0,7 grams d'heroïna, 3 bàscules de precisió i 4 pipes per fumar crack, per la qual cosa tots tres individus van ser detinguts per un presumpte delicte contra la salut pública i tràfic de drogues.