Detingudes sis persones al desarticular un grup dedicat a robatoris en domicilis a Girona

Els Mossos investiguen el cas des del 2022 i les últimes setmanes van confirmar que seguien actius



GIRONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir entre aquest dimarts i aquest dijous a sis persones que presumptament formaven part d'un grup criminal dedicat a cometre robatoris violents en domicilis de l'Alt Empordà (Girona).

Segons han informat en un comunicat aquest divendres, els suposats atracadors van dur a terme diversos robatoris en els municipis gironins de Vilamalla, Biure i Garriguella.

En tots els casos, entraven als domicilis particulars fent-se passar per policies mentre exhibien armes de foc, anaven encaputxats i es mostraven molt violents, fins al punt d'agredir a les víctimes.

INVESTIGACIÓ

La policia catalana va iniciar una investigació al 2022 i en les últimes setmanes van confirmar que el grup seguia en actiu a la mateixa província, per la qual cosa el dimarts van iniciar un operatiu per localitzar i detenir als seus membres.

Després de set entrades i registres a Figueres i Avinyonet de Puigventòs (Girona) i una a una nau de Vilamalla, van intervenir 11.000 euros, una pistola semiautomàtica, munició, 3.200 grams de marihuana, perruques, passamuntanyes, armilles antibala, una faixa d'ús policial, un dispositiu de geolocalización i brides.

Mentre que els Mossos no han donat la investigació per tancada i no descarten noves detencions, els arrestats van passar aquest dijous a la disposició del Jutjat d'Instrucció 4 de Figueres, i el detingut aquest dijous hi passarà aquest divendres.