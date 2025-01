Detingudes sis persones a Alacant vinculades a un desembarcament de quatre tones de haixix a l'Ametlla de Mar

ALACANT 25 gen. (EUROPA PRESS) -

Els agents de Policia Nacional, de manera conjunta amb els Mossos d'Esquadra, han detingut a Alacant sis persones --cinc homes i una dona-- pertanyents a un grup criminal presumptament implicat en un desembarcament de quatre tones de haixix a la cala Port Olivet de l'Ametlla de Mar (Tarragona) el maig del 2024.

La investigació va començar el 26 de maig del 2024 després d'una actuació durant el torn de nit d'una patrulla de seguretat ciutadana de la comissaria de l'Ametlla de Mar, que va localitzar un desembarcament de haixix in fraganti en una de les seves platges, segons han indicat tots dos cossos policials en un comunicat.

La dotació policial es va trobar amb una embarcació planejadora de quinze metres d'eslora i tres motors fora borda, una furgoneta, diversos fardells escampats per la platja i un grup de diverses persones que fugia del lloc. L'operació va concloure amb la detenció de set individus relacionats amb els fets.

En la detenció, els agents van localitzar una bala de 9 mm dins de la llanxa narcotraficant i una arma curta municionada del mateix calibre sota l'aigua, la qual presumptament havien llançat en la fugida.

En aquest moment, es va formalitzar un equip conjunt d'investigació amb la Unitat de Drogues i Crim Organitzat de la Policia Nacional d'Alacant, ja que els detinguts ja estaven sent investigats per ells a Alacant, on tenien la seva base operativa.

Després de mesos d'investigació, els agents van identificar sis persones més, amb domicili a la província d'Alacant, que presumptament estarien directament relacionades amb el desembarcament de haixix, per la qual cosa van fer un dispositiu conjunt per procedir a la detenció, que va tenir lloc aquest dimarts 21 de gener.

Es va fer un escorcoll al domicili del líder del grup criminal a la localitat de Muro d'Alcoi (Alacant), on es van intervenir petites quantitats de haixix.

Als detinguts se'ls imputen delictes contra la salut pública i pertinença a grup criminal. Els arrestats, d'entre 25 i 40 anys, van ser traslladats a dependències policials a Tortosa (Tarragona) i van passar a disposició judicial el dijous 23 de gener. La majoria dels implicats ja comptava amb antecedents policials i actualment la investigació continua oberta.

En la investigació ha participat la UDYCO d'Alacant i la Comissaria Local de Tortosa de Policia Nacional, de manera conjunta amb la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de les Terres de l'Ebre dels Mossos d'Esquadra.