Detingudes set persones per estafar més de 100.000 euros amb targetes falses en autopistes franceses

Els agents han trobat quatre màquines de clonat de targetes i 185 targetes de pagament fraudulentes, que eren utilitzades per camioners



MADRID, 4 juny (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil, en una operació conjunta amb la Gendarmeria francesa, ha detingut set persones que es dedicaven al clonat i posterior ús fraudulent de targetes de pagament en autopistes franceses.

L'import defraudat supera els 100.000 euros i els agents han trobat quatre màquines de clonat de targetes i 185 targetes de pagament fraudulentes, que eren utilitzades per camioners d'empreses espanyoles.

Segons informa el cos armat en un comunicat, l'organització delictiva estava assentada a les províncies de Tarragona, Saragossa i Castelló. Dos de les detencions han tingut lloc a Reus (Tarragona), una a Castelló, una a Saragossa, una a Martorell (Barcelona) i dues a les Landes (França).

Els agents han dut a terme sis registres a domicilis i tres més a empreses, on han trobat dues armes de foc, 185 targetes de pagament falsificades, quatre màquines per al clonat de targetes, 1.200 euros en bitllets falsos i més de 6.000 euros en bitllets de curs legal, nombrosos cartutxos, dispositius electrònics i de telefonia.

La investigació es va originar el 2021, després d'una denúncia de la mercantil adjudicatària de les autopistes de França. L'empresa estava sent estafada amb una sèrie d'estafes massives fetes per camioners, empleats en empreses espanyoles.

Després d'iniciar l'intercanvi d'informació, els investigadors van advertir que aquestes mateixes empreses es podien estar utilitzant per portar tabac de contraban a altres països europeus. Els agents van sol·licitar la implicació d'Europol en la investigació per coordinar les diferents unitats policials dels diferents països.

La investigació ha fet possible esclarir l'estructura societària utilitzada per eludir les responsabilitats legals, a més de les maniobres per ocultar la titularitat real de les mercantils que formaven part d'aquesta estructura. Igualment, s'han pogut identificar les persones que s'encarregaven de clonar les targetes de pagament, que eren utilitzades pels camioners, treballadors de les mercantils investigades.

Al domicili d'un dels detinguts a la localitat de Reus, s'hi van trobar dues armes de foc i s'hi va localitzar una persona, amb un requeriment de detenció de l'Audiència Nacional, després d'una ordre emesa per un jutjat alemany.

L'operació ha estat desenvolupada per la Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Tarragona en el marc de l'operació Lura-Fortuna, en una investigació conjunta amb la Section de Recherches de la Gendarmeria de Pau (França). Hi han participat guàrdies civils d'Informació, GAR, GRS, Cinològic i Seguretat Ciutadana.