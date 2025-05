Detingudes quatre persones "especialitzades" en furts a Cervera

LLEIDA 19 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat dos homes i dues dones, d'entre 25 i 32 anys, com a presumptes autors de delictes de furt a Cervera (Lleida), "especialitzats" en furts amb el 'mètode de la sembra', segons han informat en un comunicat aquest dilluns.

El furt es va produir a l'aparcament d'un supermercat; una dona havia pujat al seu vehicle per marxar i es va adonar que una noia colpejava la finestra i li indicava que hi havia unes monedes al terra; la senyora va sortir però, en veure que no eren seves, va tornar a entrar al cotxe; va ser aleshores quan va veure que li faltava la bossa que havia deixat al seient de l'acompanyant.

La dona va alertar les autoritats i els agents van poder seguir la lladre perquè a la bossa hi havia el telèfon mòbil de la víctima, amb el qual van poder seguir la ubicació; més tard, una patrulla va localitzar un vehicle amb quatre ocupants, un dels quals coincidia amb la persona descrita per la víctima, i els agents el van poder detenir en una sortida de l'autovia A-2 prop de Cervera (Lleida).

A la comissaria els van identificar i van constatar que tres d'ells tenien antecedents per fets similars en comarques de tot Catalunya i viatjaven junts en un vehicle de lloguer des de l'entorn metropolità; al vehicle portaven elements de disfressa per cometre furts, com jaquetes de diferents colors, gorres i sis ulleres de sol.

Els Mossos van localitzar en total prop de 1.000 euros i joieria variada i els quatre detinguts, tres d'ells amb antecedents, van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.