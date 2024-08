Detingudes a Portbou (Girona) quatre persones que estaven buscades per la justícia

GIRONA, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

La Unitat d'Estrangeria de la Policia Nacional a Portbou (Girona) ha detingut en una setmana a quatre persones que estaven buscades per la justícia, han informat en un comunicat aquest dijous.

La primera persona va ser detectada en identificar els policies que tenia una actitud nerviosa durant el control i, seguidament, van comprovar que tenia una ordre de cerca per un jutjat de Terol per suposadament agredir i lesionar a dos policies locals que havien acudit a detenir-lo per la seva actitud agressiva mentre viatjava en un autobús de València a Bilbao.

El segon detingut estava reclamat pels Mossos d'Esquadra per presumptament robar amb violència una cadena d'or en el transport metropolità de Barcelona i, a més, un Jutjat d'Irun (Guipúscoa) el buscava per furt.

Al tercer detingut li constaven fins a 14 cerques judicials i 9 detencions policials i la quarta havia acumulat 8 reclamacions judicials per diferents motius.

Els quatre ciutadans no havien atès els requeriments dels jutjats, els quals van activar les ordres judicials que van derivar en les consegüents detencions, practicades quan aquests intentaven abandonar territori nacional.