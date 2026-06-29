Detingudes 4 persones per transportar 92,5 quilos de càpsules cascall a l'Aldea (Tarragona)

TARRAGONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil ha detingut 4 persones a l'Aldea (Tarragona) com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en transportar 92,5 quilos de càpsules seques de cascall, conegut com la planta de l'opi, al vehicle on viatjaven.
Els agents van trobar la substància en un punt de verificació fiscal establert a l'àrea de servei Baix Ebre, a l'autopista AP-7, la qual amagaven en 5 bosses opaques de grans dimensions als seients posteriors i al maleter, explica l'institut armat en un comunicat aquest dilluns.
Davant l'elevada quantitat intervinguda, les seves característiques i la presència d'una bàscula al vehicle, la Guàrdia Civil va determinar que el cas podia ser incompatible amb l'autoconsum, per la qual cosa van investigar els 4 ocupants i intervenir el carregament.