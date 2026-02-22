Detingudes 3 persones per traficar amb droga en pisos turístics a l'Eixample de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat a tres persones d'entre 25 i 44 anys per pertinença a grup criminal i per traficar amb drogues sintètiques des d'allotjaments turístics en el districte de l'Eixample de Barcelona, segons han informat aquest diumenge mitjançant un comunicat.
Segons les diferents investigacions, els compradors trucaven als detinguts i s'apropaven fins a un dels 13 pisos llogats per dur a terme l'intercanvi.
Dels tres detinguts, un s'encarregava de la gestió i la venda de la droga, mentre que els altres dos eren responsables de llogar els diferents habitatges.
Dimecres passat, agents dels Mossos van entrar i van registrar dos domicilis de l'Eixample, lloc on es van realitzar les detencions i es van escorcollar diversos vehicles dels investigats, on van localitzar una maleta amb l'estoc de drogues.
En total, els agents van intervenir 4,2 kg de MDMA, 2,44 kg de ketamina, 1,42 kg de pastilles d'èxtasis, 1 kg de cocaïna, 1 kg de Tusi, 953 g de metanfetamina, 100.740 euros en efectiu, una màquina de comptar bitllets i 2 bàscules de precisió.