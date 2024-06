Detingudes 3 persones per presumptament estafar 45.000 euros a Girona mitjançant la tècnica del 'fill amb dificultats'

GIRONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut tres persones a Lloret de Mar i a Sant Hilari Sacalm (Girona) per presumptament estafar 45.000 euros mitjançant la tècnica del 'fill amb dificultats' en què els autors es feien passar per familiars de les víctimes per telèfon per solucionar un suposat problema econòmic.

Segons informa la policia en un comunicat d'aquest dimarts recollit per Europa Press, els suposats estafadors van cometre un total de 8 estafes per tot Espanya, incloent municipis com Madrid, Cadis, Còrdova o València.

La investigació va arrencar quan una víctima va denunciar que li havien estafat 17.000 euros i després de resoldre les 8 estafes comeses pels autors, la Policia Nacional de Girona els va detenir.

Els policies afegeixen que les víctimes habituals d'aquestes pràctiques són persones grans d'entre 65 i 80 anys que ja no conviuen amb els fills i no tenen la manera de comprovar ràpidament si la trucada és verídica.

D'aquesta manera, recomanen comprovar sempre l'estat dels familiars després de rebre aquestes trucades abans de fer qualsevol pagament.