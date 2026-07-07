Detingudes 7 persones per ferir-ne greument una altra a Figueres

GIRONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir entre dimecres i dissabte passat 7 persones, 3 de les quals menors i 4 d'entre 18 i 21 anys, per ferir-ne greument una altra en les Fires de la Santa Creu de Figueres (Girona).
Segons han informat aquest dimarts els Mossos d'Esquadra en un comunicat, els fets es van produir l'1 de maig cap a les 4.15 hores, quan a la zona del parc de les Aigües diversos agents van veure un grup de nois barallant-se.
Van identificar dos dels implicats, que van assegurar que un home els havia robat el mòbil i que, en veure un jove que s'hi assemblava, van començar la baralla, per la qual cosa els Mossos van identificar el sospitós, al qual no van trobar res després d'escorcollar-lo.
Cap a les 5.45 hores, els mateixos agents van rebre un avís que hi havia un jove ferit a l'avinguda Costa Brava de Figueres (Girona), i en arribar-hi van comprovar que era el mateix que havien identificat abans i que presentava 4 ferides greus per arma blanca.
Els Mossos van identificar 7 nois al carrer Jorquera, alguns dels quals relacionats amb l'anterior baralla al parc de les Aigües.
Després de l'ajuda de diferents testimonis i del visionat de diverses imatges, els agents van poder relacionar els 7 joves amb l'agressió, i van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa.