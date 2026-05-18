Publicat 18/05/2026 18:20

Detingudes 2 persones d'un escola infantil de Vilassar de Mar (Barcelona) per maltractaments

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat dues persones d'una escola infantil de Vilassar de Mar (Barcelona) després de rebre una denúncia per presumptes maltractaments, confirmen fonts policials a Europa Press.

Van ser detingudes per un delicte de tracte degradant i vexatori i la policia catalana també va denunciar una tercera persona.

Els fets s'investiguen davant la possibilitat de rebre més denúncies i les persones detingudes van passar a disposició judicial dissabte.

