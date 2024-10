Detingudes 6 persones en desarticular un grup dedicat a robatoris amb marcador en pisos de Barcelona

Els Mossos van realitzar 3 registres a L'Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)



BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el dijous passat a sis persones a L'Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) que presumptament formaven part d'un grup criminal dedicat a realitzar robatoris en pisos de la capital catalana.

Els suposats lladres estaven especialitzats en l'ús de marcadors: col·locaven un fil fi de cola i un tros de plàstic en les portes de domicilis o garatges, tornaven al cap d'unes hores o dies i, si la marca seguia intacta, significava que estaven buits i que podien entrar sense ser descoberts pels propietaris, informa la policia catalana en un comunicat aquest dimarts.

Els Mossos van tenir coneixement del grup després que duguessin a terme diversos robatoris a Barcelona mitjançant el mateix sistema a mitjan maig d'aquest any, els quals van relacionar amb altres robatoris consumats durant el 2023, un d'ells en el qual van marcar 14 pisos d'una mateixa finca de la capital catalana i on finalment van entrar en 2.

Una vegada completada la investigació i localitzats els sospitosos, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Barcelona va establir un dispositiu amb 3 entrades i registres als seus domicilis, dos a L'Hospitalet amb 4 detinguts i un a Santa Coloma amb el cinquè detingut, mentre que el sisè va ser arrestat a la via pública.

En els registres, els agents van recuperar nombroses joies i diversos aparells especialitzats valorats en uns 20.000 euros, altres objectes relacionats amb els robatoris, una radial per forçar caixes fortes i eines per obrir portes, i els 6 detinguts van passar a disposició judicial el dissabte.

ORGANITZACIÓ JERARQUITZADA

La investigació dels Mossos va confirmar que darrere dels fets hi havia un grup criminal clarament jerarquitzat i amb un gran repartiment de tasques: la supervisió de feines que realitzaven tots els membres, el marcatge i vigilància de domicilis, l'execució i vigilància a l'hora de dur a terme els robatoris i la posterior venda de joies sostretes i l'enviament de diners.

Un dels detinguts ocupava un càrrec superior en l'organització i dirigia el marcatge dels domicilis, com accedir als pisos i fins i tot com dificultar la labor dels investigadors establint contramesures per dificultar la investigació, com a fugides de l'Estat o canvis constants de domicili.

Els investigats prenien mesures de vigilància en la via pública per evitar ser detectats per la policia, controlaven el seu entorn constantment, es reunien en llocs públics, evitaven les rutines i es canviaven de roba en diverses ocasions en un mateix dia.