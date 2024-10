Detingudes 6 persones en desarticular un grup criminal acusat de 27 robatoris amb força a Catalunya

Presumptament invertien els objectes robats a finançar cultius de marihuana

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts a sis persones que presumptament pertanyien a un grup criminal al que se l'acusa de cometre 27 robatoris amb força en diverses localitats catalanes des del juny, han informat en un comunicat aquest divendres.

Quan acordaven un assalt, els integrants de l'organització es desplaçaven al lloc on l'anaven a cometre, cadascun amb el seu cotxe des de diferents punts, i es reunien en una zona boscosa per repartir-se les tasques.

Una vegada cometien l'assalt, guardaven el botí i les eines a la mateixa zona boscosa, on romanien fins a primera hora del matí per marxar amb els seus vehicles, posant-se fins i tot roba de treball per simular que es dirigien a les seves respectives feines, i dies més tard tornaven al lloc per recuperar els objectes robats.

CULTIUS DE MARIHUANA

En una de les operacions de seguiment, els Mossos van localitzar una plantació de marihuana a Òdena (Barcelona) que, pel que sembla, també gestionava el grup, ja que presumptament el que feien era aconseguir joies i diners per invertir-ho en els cultius.

Finalment, aquest dimarts es van executar sis registres en domicilis de Barcelona, Òdena, Santa Margarida de Montbui, Montmaneu (Barcelona), Tàrrega (Lleida) i Cunit (Tarragona), on van ser detinguts els suposats lladres, que van passar aquest dijous a la disposició del Jutjat de Guàrdia d'Igualada (Barcelona).

En total, van ser decomissades 220 plantes de marihuana, 27 quilos de cabdells preparats per a la seva distribució, peces utilitzades en els robatoris, 7.000 euros en efectiu i un arma curta simulada de gas, al que se li afegeixen diversos elements propis d'un grup especialitzat en el cultiu de marihuana.