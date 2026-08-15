Detingudes 6 persones a Barcelona en un dispositiu contra el robatori de cadenes i polseres

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a 6 persones a Barcelona en el marc d'un dispositiu Kanpai Càtena contra el robatori de cadenes, dirigit a robatoris amb violència i intimidació mitjançant estirades de cadenes, polseres i altres accessoris, informen en un missatge en 'X' aquest dissabte, recollit per Europa Press.
Els detinguts acumulaven 208 antecedents policials i el dispositiu es va dur a terme aquesta setmana en diferents districtes de Barcelona, segons han informat fonts dels Mossos a Europa Press.
A més, els agents han denunciat a 2 persones amb 6 antecedents i han identificat a 52 amb 888 antecedents.