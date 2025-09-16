Detingudes 2 joves per un robatori amb violència a una menor a Santa Coloma

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut dues joves de 19 i 20 anys per presumptament cometre un robatori amb violència i intimidació a una menor dimarts passat a la matinada al parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).
El 9 de setembre cap a les 02:30 hores, les dues arrestades suposadament van abordar la noia, que era al parc de Can Zam, la van amenaçar amb una navalla i li van sostreure el DNI i el mòbil, informen en un comunicat.
Aquell mateix dia, cap a les 13:30 hores, una patrulla de seguretat ciutadana va aturar dues noies ja que, en veure els agents, van sortir corrents, les quals duien al damunt el DNI i el telèfon de la víctima, per la qual cosa se les va detenir com a presumptes autores del delicte.
Tant la documentació com el telèfon van ser retornats a la víctima.
Les detingudes van passar dijous passat 11 de setembre a disposició judicial al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la localitat.