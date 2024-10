Detingudes a Figueres (Girona) dues persones buscades per la justícia per presumpte robatori i estafa

GIRONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut aquest octubre a dues persones a Figueres (Girona) que estaven buscades per la justícia, la primera per presumptament haver comès un robatori amb violència a la mateixa localitat i, el segon, per haver estafat a una dona a Arroyomolinos (Madrid).

El primer va ser detingut després d'acudir a comissaria a renovar el DNI el 4 d'octubre, quan van saltar les alarmes pel delicte que suposadament havia comès al 2018 i pel qual va ser posat en crida i cerca després de no comparèixer en el jutjat el maig del 2024, informa la policia en un comunicat aquest dimarts.

El segon, presumptament havia estafat 4.000 euros a una dona madrilenya amb el mètode del 'fill en dificultats', fent-se passar pel seu fill amb l'excusa que se li havia trencat el seu mòbil i necessitava pagar una factura urgentment.