Detingudes dues persones per vendre drogues relacionades amb el 'chemsex' a Barcelona

BARCELONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona van detenir dijous passat a dos homes de 39 i 45 anys a Barcelona, en els districtes de l'Eixample i Sants-Montjuïc com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per vendre drogues relacionades amb el 'chemsex'.
Els investigats, un dels quals acumulava 15 detencions per tràfic de drogues, es dedicaven a la distribució d'aquestes substàncies habitualment associades a trobades sexuals, han informat els Mossos en un comunicat aquest diumenge.
La investigació es va iniciar el passat mes de maig, després de la detenció d'un home per part d'agents de la Guàrdia Urbana de l'Eixample, al que li van ser intervingudes diverses quantitats de drogues i, fruit de la detenció, es va constituir un equip conjunt d'investigació integrat per tots dos cossos que va permetre localitzar un punt de venda molt concorregut en un pis del districte.
Els detinguts, que van passar a disposició judicial aquest dissabte, utilitzaven el lloguer d'habitatges d'ús turístic i temporal per a estades curtes d'entre 3 i 4 dies, temps en el qual distribuïen les drogues des dels immobles.
REGISTRE
Coincidint amb les detencions es van realitzar diverses entrades i registres en dos domicilis en els districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Sants-Montjuïc, així com en un traster de l'Eixample i es van intervenir més de 250 grams de metanfetamina, 233 grams de ketamina, 213 grams de mefedrona, més de 91 grams de pastilles d'èxtasis, 53 grams de tusi i més de 17 grams de MDMA.
A més, es van trobar més de 23 grams de cocaïna, 346 grams de cristall, 4 litres de GHB, 19 pots de poper, 9 pastilles de LSD, 5 balances de precisió i eines de manipulació i dossificació de substàncies, així com 27.825 euros en efectiu.