Detingudes dues persones a Barcelona per intentar estafar 30.000 euros amb la tècnica 'Rip Deal'

BARCELONA 31 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 23 de gener a dos homes de 23 i 25 anys a Barcelona al districte de Sants-Montjuïc com a presumptes autors d'un delicte d'estafa i falsificació documental per valor de 30.000 euros mitjançant la tècnica 'Rip Deal'.
Els presumptes autors es van reunir amb la víctima en un hotel per tancar una compravenda d'un habitatge amb la intenció d'estafar els 30.000 euros, informa Mossos en un comunicat aquest dissabte.
Agents de paisà van observar a dos individus amb actitud nerviosa que acompanyaven a un tercer home i, seguidament, un d'ells es va separar del grup mentre els altres dos accedien a l'interior d'un hotel, per la qual cosa el que es va separar va ser parat i identificat per un agent i, mentrestant, la resta de la patrulla va seguir als dos homes fins a l'interior de l'hotel.
En el vestíbul els homes es van reunir amb una dona que els esperava i van intercanviar maletes pel que, els agents, després de comprovar que es podia tractar d'un fet delictiu van interceptar a la dona i els dos homes.
La dona i un dels homes van manifestar que tenien una immobiliària i estaven tancant la venda d'un pis i a l'interior del maletí que havien rebut les víctimes van comprovar que hi havia un total de 140.000 euros fraccionats en bitllets de 200, presumptament falsos, i en la motxilla dels dos homes que havien cridat l'atenció dels agents en un primer moment es va trobar una màquina d'explicar bitllets i una de detecció de bitllets falsos.
ORIGEN DE L'ESTAFA
Els fets es van originar setmanes abans quan un home es va posar en contacte amb la parteix venedora, la víctima, i va mostrar interès en un pis valorat en un milió d'euros que tenia a la venda.
Una vegada construït un vincle de confiança la víctima va accedir a fer una transacció econòmica, amb 110.000 euros en efectiu, i també va accedir a canviar una quantitat de diners en bitllets d'alt valor per uns altres de menor valor.
Com a resultat, durant l'intercanvi la víctima va rebre un maletí amb 140.000 euros amb la majoria de bitllets falsos i, en canvi, els presumptes estafadors aconseguien 30.000 euros en efectiu i de curs legal.