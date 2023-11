Detingudes deu persones d'una presumpta xarxa dedicada a cultivar marihuana a Barcelona i Tarragona

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat deu persones que presumptament formaven part d'una organització criminal dedicada a cultivar marihuana en naus industrials de Barcelona i Tarragona.

El grup suposadament adquiria cases o naus de grans dimensions pagant-les per sobre del seu preu de mercat i hi instal·lava la infraestructura de plantació, que mantenien i protegien mentre vivien a l'immoble, informa la policia catalana en un comunicat.

En un operatiu, els Mossos van fer escorcolls a quatre naus industrials d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Olesa de Montserrat (Barcelona) i Valls (Tarragona), a més d'un traster de Mont-roig del Camp (Tarragona) i una casa a Rubí (Barcelona)

En aquests escorcolls, hi van intervenir unes 3.300 plantes de marihuana, 50 quilos de cabdells envasats per a la seva venda, 500 grams de haixix, dues armes de foc, munició, i eines per al cultiu de marihuana.

Els detinguts, que van passar a disposició judicial del jutjat d'instrucció de guàrdia d'Igualada dijous, estan acusats de diversos delictes de pertinença a grup criminal, delictes contra la salut pública i defraudació de flux elèctric.