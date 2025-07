Detingudes 2 cuidadores per estafar més de mig milió d'euros a una dona gran

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 23 de juliol 2 germanes de 49 i 44 anys per presumptament haver estafat més de mig milió d'euros durant tres anys a una dona de 85 anys, veïna de Barcelona, la qual cuidaven.

El muntant total s'enfila fins als 524.000 euros tant en transferències de diners de manera gradual a l'estranger com en diners sostrets per cobrir despeses personals, com compres d'objectes d'alt valor econòmic o operacions estètiques, ha informat el cos en un comunicat aquest dimarts.

La investigació va arrencar el juny del 2025 després que la víctima es desplacés a una entitat bancària per consultar els diners que tenia al banc i li comuniquessin que tenia el compte corrent a zero.

Els investigadors, després de fer diverses gestions amb la família de la víctima, van concloure que tot va començar el 2019 quan l'estat de salut delicat de la dona va provocar que contractés 2 cuidadores.

Tres anys més tard, i després de bastir una relació propera i de confiança, la víctima, amb la intenció de no haver-se de preocupar per les gestions bancàries, va atorgar poders notarials a una d'elles, un fet que va permetre a la detinguda efectuar operacions bancàries sense límit i que la capacitava per signar documents públics i privats, a més de tenir accés a targetes i comptes.

A més a més, les investigades van instal·lar càmeres de seguretat al domicili per controlar els moviments de la víctima; a les detingudes, que se les acusa d'un delicte d'apropiació indeguda i falsificació documental, no els constaven antecedents policials i van passar a disposició judicial el passat 25 de juliol.