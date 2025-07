Detingudes cinc persones per transportar 28 quilos de cascall a l'Aldea (Tarragona)

TARRAGONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut cinc persones com a presumptes responsables d'un delicte contra la salut pública i ha confiscat 28 quilos de cascall (del qual s'extreu l'opi) a l'Aldea (Tarragona), informa aquest dilluns en un comunicat.

Va passar a l'àrea de servei del Baix Ebre, on membres de la Patrulla Fiscal i Fronteres (Pafif) de l'Ametlla de Mar van interceptar un vehicle ocupat per cinc persones i, després de verificar la documentació, van comprovar el contingut del maleter, on van descobrir dues bosses amb plantes seques de cascall.

El 'Papaver somniferum', conegut com cascall, és l'espècie de la qual s'extreu l'opi, substància base en l'elaboració d'estupefaents com la morfina o l'heroïna.

El seu cultiu, tinença o transport sense l'autorització corresponent està considerat un delicte contra la salut pública, en tractar-se d'una matèria primera utilitzada en la producció de drogues altament addictives.

Els implicats van ser detinguts i les diligències van ser entregades juntament amb els detinguts al jutjat de guàrdia de Tortosa (Tarragona).