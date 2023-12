Detingudes a Barcelona sis persones per estafes telefòniques d'1,5 milions a almenys 60 persones a Balears

Dos són menors d'edat i els quatre majors d'edat han ingressat a la presó provisional

PALMA, 8 des. (OTR/PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut a Barcelona sis persones que formaven una presumpta organització especialitzada a estafar mitjançant la tècnica de 'spoof' telefònic i que han perjudicat almenys 60 persones a Balears.

Segons ha informat la Benemèrita aquest divendres en una nota de premsa, s'han comptabilitzat almenys 60 perjudicats a Balears amb estafes que haurien acumulat 1,5 milions d'euros.

Així, a les illes Balears s'han rebut durant aquest any nombroses denúncies en alerta a l'Equip de Delictes Tecnològics de la Guàrdia Civil a la província, que va començar a analitzar i investigar les estafes realitzades mitjançant 'smishing' i una nova tècnica coneguda com a 'spoof' telefònic.

L'operació 'Fretus' ha aconseguit situar els membres de l'organització a la ciutat de Barcelona. Segons han informat, les sis persones implicades estaven altament capacitades i especialitzades a enganyar víctimes mitjançant trucades telefòniques falses, utilitzant tècniques avançades de manipulació.

TÈCNICA 'SMS SPOOFING'

En un primer moment, els delinqüents utilitzaven la coneguda estafa 'smishing' enviant un missatge per SMS suplantant el banc com a remitent. En aquests missatges s'alertava els perjudicats d'un accés no autoritzat als seus comptes i se'ls requeria la verificació immediata d'aquestes operacions a través d'un enllaç d'accés que els adreçava a una pàgina web idèntica a la del seu banc, però que estava controlada pels ciberdelinqüents per apoderar-se de les dades d'accés als comptes bancaris.

El suposat agent bancari sempre es feia dir 'Alex García'. La seva activitat i repercussió era tan gran que existeixen articles de premsa publicats que alertaven sobre "ell".

NOU MÈTODE 'CALLER ID SPOOFING'

D'altra banda, atès que els delinqüents necessitaven els codis de seguretat que el banc envia al mòbil del titular del compte per autoritzar cada operació, l'organització utilitzava una nova tècnica denominada 'caller ID spoofing' si els perjudicats no queien en l'engany amb el primer SMS.

Aconseguien suplantar el número de telèfon real de la sucursal bancària trucant els perjudicats, a qui alertaven de les operacions fraudulentes al seu compte i els sol·licitaven els codis de seguretat que acabaven de rebre per SMS per a la falsa anul·lació d'aquestes operacions, aconseguint així culminar l'engany i consumar l'estafa.

Quan els ciberdelinqüents no aconseguien dur a terme l'estafa continuaven suplantant les víctimes mitjançant trucada de veu a les entitats bancàries per realitzar transferències de diners, en una altra modalitat delictiva coneguda com a 'vishing', en la qual el mitjà utilitzat per a l'engany és la trucada telefònica de veu.

Fins al moment s'han identificat uns 60 perjudicats a Balears, si bé es té coneixement de més perjudicats a diverses províncies. En total s'estima que la banda va superar 1,5 milions d'euros estafats.

Durant la investigació, els especialistes van aconseguir bloquejar transaccions fraudulentes per valor de 200.000 euros, diners que va tornar als comptes de les persones estafades. A més, en els registres domiciliaris van confiscar dispositius electrònics i altres elements clau, amb els quals operaven els autors.

Igualment, s'ha intervingut un vehicle d'alta gamma valorat en 50.000 euros que havia estat pagat en criptomonedes pel líder de l'organització.

Els detinguts són sis persones, dues de les quals menors d'edat, tots joves entre els 16 i 22 anys. Els quatre majors d'edat han ingressat a la presó provisional. La investigació continua oberta amb la finalitat de dur a terme més detencions.